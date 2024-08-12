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بوتين يعلّق على التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية

صور تظهر قصفا على دبابات داخل منطقة كورسك في روسيا
12 أغسطس 2024 16:40

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على التوغل البري الذي تنفذه القوات الأوكرانية في منطقة كورسك داخل أراضي روسيا.
وشدد بوتين على وجوب "طرد" القوات الأوكرانية التي تقوم بتوغل منذ السادس من أغسطس الجاري داخل روسيا.
وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع عرض التلفزيون الروسي وقائعه، إن "المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع تكمن من دون شك في طرد العدو من أراضينا"، معتبرا أن أوكرانيا "تسعى إلى تحسين موقفها التفاوضي مستقبلا" ومتهما كييف بـ"تنفيذ إرادة" الدول الغربية.
واتهم بوتين أوكرانيا بالسعي إلى "زرع الانقسام" داخل المجتمع الروسي.
وقال بوتين خلال الاجتماع إن "هدفا آخر مؤكدا هو زرع الانقسام والفوضى في مجتمعنا وترهيب الناس وتدمير وحدة المجتمع الروسي وتماسكه".

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المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
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توغل
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