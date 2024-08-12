الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق خارج السيطرة تطلق عمليات إجلاء قرب أثينا

حرائق غابات تلتهم منزلا في ضاحية قرب أثينا
12 أغسطس 2024 17:04

قالت السلطات اليونانية إن حريق غابات، سريع الانتشار أججته رياح قوية، اقترب، اليوم الاثنين، من أثينا وأتى على أشجار ومنازل وسيارات مما أدى إلى إخلاء مستشفيات و11 بلدة وقرية على الأقل.
واندلعت مئات الحرائق في أنحاء اليونان منذ مايو الماضي. ورغم أن نشوبها خلال الصيف شائع في اليونان، إلا أن علماء يقولون إن الطقس شديد الحرارة والجفاف نتيجة تغير المناخ جعل تلك الحرائق أكثر تكرارا وشدة.

  • فرق تكافح الحرائق في اليونان
    فرق تكافح الحرائق في اليونان

وشاركت فرق إطفاء مؤلفة من أكثر من 560 فردا، مدعومين بمتطوعين و17 طائرة إطفاء و15 طائرة هليكوبتر، في مكافحة أحدث حرائق الغابات التي اندلعت في منتصف النهار بتوقيت جرينتش، أمس الأحد، بالقرب من "فارنافاس" على بعد 35 كيلومترا شمالي العاصمة.
مع حلول صباح اليوم الاثنين، انتشرت النيران جنوبا على عدة جبهات من بينها قرية "جراماتيكو" وبلدة "ماراثون" القديمة وبلدية "نيا ماكري" الساحلية و"ماونت بينتيلي" شمالي أثينا مباشرة.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى اليونان وألبانيا لمكافحة الحرائق
قتيل وإصابة 18شخصاً جراء حرائق الغابات في اليونان

وأخلت السلطات ثلاثة مستشفيات على الأقل في "بينتيلي".
وتعمل شدة الرياح على تغيير اتجاه النيران باستمرار.
وقال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس أسرع بالعودة إلى أثينا من عطلة في مطلع الأسبوع في جزيرة كريت ليشرف على التصدي للحرائق.

وقال رئيس بلدية شالاندري، إحدى أكبر المدن في شمال شرق أثينا، لقناة التلفزيون العامة "اي آر تي" إنه طلب إخلاء الأحياء الأكثر قربا من الحريق.
والسلطات في حالة تأهب قصوى حتى يوم الخميس لمواجهة الحرائق، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من "أسبوع صعب للغاية".

وقال فاسيليس كيكيلياس وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، يوم السبت "نصف اليونان سيقع في المنطقة الحمراء"، مشيرا إلى درجات حرارة ستبلغ حوالي 40 درجة مئوية مصحوبة برياح قوية.

المصدر: وكالات
اليونان
حرائق غابات
إجلاء
إخلاء قرى
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©