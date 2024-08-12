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أول حصيلة للقتلى والمهجرين جراء التوغل الأوكراني في روسيا

آثار ومعارك في منطقة كورسك في روسيا
12 أغسطس 2024 17:43

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أول حصيلة للقتلى والمهجرين والقرى التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني إثر التوغل البري الذي نفّذه داخل الأراضي الروسية منذ الثلاثاء الماضي.
وقال أليكسي سميرنوف، حاكم منطقة كورسك بالوكالة إن "عدد القتلى المدنيين 12، عدد الجرحى 121 بينهم عشرة أطفال".
وأضاف سميرنوف، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل التلفزيون وقائعه "حتى اليوم، غادر 121 ألف شخص أو تم إجلاؤهم" من كورسك.
وأكد حاكم منطقة كورسك بالوكالة أن القوات الأوكرانية، التي بدأت في السادس من أغسطس الجاري، توغلا مسلحا في المنطقة الحدودية المذكورة سيطرت على 28 بلدة فيها.
وأبلغ سميرنوف الرئيس بوتين، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن العملية الأوكرانية، التي يحاول الجيش الروسي صدها منذ ستة أيام، تمتد في منطقة بعمق 12 كيلومترا وعرض أربعين كيلومترا.

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المصدر: وكالات
روسيا
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توغل بري
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