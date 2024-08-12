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اليونان تطلب مساعدة أوروبية لمكافحة حرائق الغابات

حريق غابات يقضي على منزل في اليونان
12 أغسطس 2024 18:53

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن أربع دول ستوفد عناصر إطفاء إلى اليونان بعدما طلبت أثينا المساعدة لمكافحة حريق غابات ضخم يستعر قرب العاصمة.
وقال بالاز أوجفاري الناطق باسم المفوضية الأوروبية، في بيان، إنه تم "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية بطلب من السلطات اليونانية".

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وأضاف المتحدث أن إيطاليا وفرنسا والجمهورية التشيكية ورومانيا سترسل وحدات إلى اليونان للمساعدة في حرائق خارجة عن السيطرة تهدد العاصمة أثينا.
وقالت السلطات اليونانية، في وقت سابق اليوم، إن حريق غابات، سريع الانتشار أججته رياح قوية، اقترب من أثينا وأتى على أشجار ومنازل وسيارات مما أدى إلى إخلاء مستشفيات و11 بلدة وقرية على الأقل.
وقالت ناتاسا كوزموبولو رئيسة بلدية مدينة "بنتيلي"، لموقع newsit.gr الإخباري، إن "الوضع مأسوي". وأضافت "هناك مدرسة ومنازل تحترق وأرى ألسنة النار تقترب من مبنى البلدية".
واندلع الحريق، الذي يغطي دخانه جزءا من العاصمة، بعد ظهر أمس الأحد في فارنافاس على بعد 35 كيلومترا شمال شرق أثينا، وأرغم امتداده السريع البلاد على طلب المساعدة.

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وأدى الحريق، ليل الأحد الاثنين، إلى إخلاء ثماني قرى ومدينة ماراثون التاريخية على مسافة 40 كيلومترا شمال شرق أثينا والتي تعد أكثر من سبعة آلاف نسمة، نقلوا إلى مدينة "نيا ماكري" الساحلية.
وقال ستيريوس تسيركاس رئيس بلدية ماراثون "نواجه كارثة تاريخية. بلديتنا بكاملها عرضة للنيران وتعيش أوقاتا صعبة".
وأفادت شبكة "إي آر تي" بأن الحريق بات يمتد على أكثر من 30 كيلومترا وألسنة النيران يبلغ ارتفاعها أحيانا أكثر من 25 مترا.
وأفاد وزير الدفاع المدني فاسيليس كيكيلياس بأنه تم نشر 670 عنصر إطفاء و183 آلية فيما تُحلّق 32 طائرة فوق المنطقة. 

المصدر: وكالات
اليونان
حرائق غابات
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