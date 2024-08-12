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الجيش الأوكراني: سيطرنا على ألف كلم مربعة داخل روسيا

آثار قصف ومعارك في كورسك
12 أغسطس 2024 19:58

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أنه سيطر على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، حيث ما زالت قواته في حالة هجوم بعد أسبوع تقريبا من توغله فيها.
وقال  أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني، خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي "نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك. في الوقت الحالي، نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربعة من أراضي روسيا".
وهذا أول تعليق لسيرسكي على التوغل المفاجئ للجيش الأوكراني عبر الحدود الروسية.
ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتطفات مصورة من تقرير سيرسكي على منصة "تلغرام".
وقال زيلينسكي إنه أمر بإعداد "خطة إنسانية" للمنطقة.

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المصدر: وكالات
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