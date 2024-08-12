ترودو يحث الكنديين على مغادرة لبنان

قال رئيس الوزراء جاستن ترودو، اليوم الاثنين، إن هناك خطرا حقيقيا للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وإن على الكنديين مغادرة لبنان ما دام ذلك ممكنا لأن أوتاوا قد لا تتمكن من إجلاء الجميع إذا تدهور الوضع.

وأضاف للصحفيين في أونتاريو "نرى أن خطر التصعيد حقيقي، والتحديات في المنطقة كبيرة. نتخذ بعض الاستعدادات لنكون قادرين على تقديم الدعم في حال تدهور الأمور".

وأكد "لكن الوضع صعب للغاية لدرجة أننا قد لا نتمكن من إجلاء جميع الكنديين".

وأوضح "نشجّع كل الرعايا الكنديين ونطلب منهم مغادرة لبنان فيما الرحلات التجارية متاحة".

كانت كندا ودول غربية أخرى قد حثت رعاياها الموجودين في لبنان على مغادرته فورا طالما توجد رحلات جوية منتظمة. كما دعت تلك الدول رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقامت دول غربية بإجلاء الموظفين غير الأساسيين في سفاراتها إضافة إلى عائلات الدبلوماسيين.