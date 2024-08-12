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باكستان.. خطر الفيضانات يهدد المدن الكبرى في البنجاب

رجل يسير في شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في باكستان (أرشيفية)
13 أغسطس 2024 01:45

إسلام أباد (وكالات)

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أعلنت سلطات المدن الكبرى في إقليم البنجاب بباكستان حالة التأهب القصوى جراء الخطر الوشيك بحدوث فيضانات في المناطق الحضرية، في الوقت الذي تزايد فيه هطول الأمطار الموسمية في أنحاء المنطقة. 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث فيضانات واسعة النطاق وحالات الطوارئ ذات الصلة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام باكستانية.
وأفادت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار ورياح وعواصف رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة في مناطق معينة في أقاليم كشمير وخيبر بختونخوا والبنجاب ومنطقة بوتوهار وأجزاء من بلوشستان والسند وجيلجيت بالتستان خلال الاثنتي عشرة ساعة القادمة. 
وقد تسببت بالفعل موجة الرياح الموسمية المستمرة في حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق المنخفضة، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية وتسبب في أضرار واسعة النطاق.

باكستان
البنجاب
الفيضانات
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