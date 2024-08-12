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إخلاء مستشفيات وقرى إثر حريق هائل للغابات قرب أثينا

إخلاء مستشفيات وقرى إثر حريق هائل للغابات قرب أثينا
13 أغسطس 2024 01:45

أثينا (وكالات)

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الرسمية أمس: إن حريقاً هائلاً للغابات شمال شرق العاصمة اليونانية أثينا أدى إلى إخلاء مستشفيات وعدد من القرى فيما تمكنت الشرطة المحلية من إنقاذ 65 شخصاً. 
وأوضحت الهيئة أن الحريق الذي اندلع، أمس الأول، في بلدة «فارنافاس» الشمالية الشرقية التابعة لمنطقة «أتيكا» اليونانية اتسع بسرعة نظراً لقوة الرياح التي تتراوح بين 7 و8 درجات على مقياس «بوفورت»، ما أدى إلى إنشاء جبهة نارية يزيد طولها على 30 كيلومتراً. 
وأدى الحريق الذي يستعر حالياً على ثلاث جبهات رئيسة بالفعل إلى إخلاء عدد من المناطق بما في ذلك «نيا بانتلي وبالايا بينتيلي» مع إصدار أوامر إخلاء لعشرات المناطق الأخرى في حين تم إخلاء مستشفى «بينتيلي» للأطفال والمستشفى العسكري «414». 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن استمرار اندلاع الحريق في بلدة «فارنافاس» أجبر سكان ما يقرب من 10 قرى على إخلاء مناطقهم في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد تضرر العديد من المنازل. 
بدورها قالت الشرطة المحلية إنها تمكنت من إنقاذ 65 شخصاً كانوا محاصرين في سياراتهم في «فارنافاس». 
ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه أكثر من 315 من رجال الإطفاء وفرق كوماندوز الغابات بالإضافة إلى 98 مركبة و26 طائرة ومروحية إلى جانب العديد من المتطوعين من مولدوفا ورومانيا على إخماد الحرائق رغم الحرارة الشديدة والرياح القوية في وقت تنتشر الحرائق باتجاه بحيرة ماراثون خزان المياه الرئيس في «أتيكا».

أثينا
اليونان
حرائق الغابات
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