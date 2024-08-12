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18 قتيلاً و14 مفقوداً بهجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية

عناصر من الجيش الكونغولي (أرشيفية)
13 أغسطس 2024 01:45

كينشاسا (وكالات)

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ارتفعت إلى 18 قتيلاً و14 مفقوداً حصيلة هجومين في منطقة «بيني» شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية أمس. ونُسب الهجومان اللذان شهدتهما منطقة «بيني» الواقعة في إقليم «شمال كيفو» المضطرب، إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال كينوس كاتوو، الزعيم المحلي في المنطقة التي وقع فيها الهجومان، إن حصيلة القتلى ارتفعت من 10 إلى 18. وأشار إلى أن 14 شخصاً في عداد المفقودين، ولفت إلى احتراق 4 منازل ودراجتين ناريتين. وقال شارل إندوكادو وهو أيضاً مسؤول محلي،  إن حصيلة القتلى تخطت 18. وأشار إلى أن «أحدا لم يمكنه استعادة الجثث التي ما زالت ملقاة أرضا». تأسست «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الأصل من متمرّدين أوغنديين، وتمركزت اعتباراً من منتصف تسعينات القرن الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتلت آلاف المدنيين.

الكونغو الديمقراطية
داعش
هجوم مسلح
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