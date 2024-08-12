مباحثات ليبية - بريطانية حول تداعيات الهجرة غير الشرعية

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث النائب في المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، أمس، التطورات في جنوب ليبيا وأهمية الالتفات لهذه المنطقة التي تعتبر «عمقاً استراتيجياً لليبيا ومصدر خيراتها». وشدد الكوني خلال اللقاء على أهمية رؤيته العمل بنظام المحافظات، لقدرتها على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة الليبية، والحد من الفساد عبر تقديم خدماتها للمواطن الليبي مباشرة، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة التي ستتفرغ لدورها السيادي.

كما تناول اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليببا، وعدداً من الملفات لاسيما الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على ليبيا باعتبارها بلد عبور. وفي جنوب ليبيا، تمكنت الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي، من تسيير دوريات صحراوية انطلقت من منطقة الجفرة، متوجهةً نحو مدينة سبها، وصولاً إلى أوباري، وتنفيذ ثلاث بوابات أمنية بمحيط المدينة، لتستكمل بعدها عملياتها عند أقصى الحدود الليبية - الجزائرية.