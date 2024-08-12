الخصاونة: الأردن لن يسمح باختراق أجوائه

عمّان (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس، أن الأردن لن يسمح لأي جهة كانت باستخدام أو اختراق أجوائه وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر وسيتصدى لأي محاولات في هذا السياق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الخصاونة قوله خلال استقباله، أمس، وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأميركي: إن «الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة يقود جهداً مكثفاً للتوصل إلى وقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام للأشقاء في غزة»، مؤكداً أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.