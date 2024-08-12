الجيش اللبناني ينفي وقف الدوريات المشتركة مع «اليونيفيل»

بيروت (الاتحاد)

نفى الجيش اللبناني ما تداولته بعض وسائل إعلام عن وقف الدوريات المشتركة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي، أمس، إن «الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع اليونيفيل والتعاون والتنسيق الوثيق معها».

وأضافت أن ذلك يأتي «ضمن إطار القرار 1701، في ظل الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها البلاد ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي».

في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استمرار الوزارات والإدارات اللبنانية كافة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد وكل الاحتمالات التي قد تحصل.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، عن ميقاتي قوله: إن «الاتصالات الدبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة».

كما شدد على أن «ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي أعلناها نهاية الأسبوع تحدد الأسس الواضحة للحل وأبرزها خفض التصعيد لتجنب دوامة العنف المدمرة وقيام المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التوترات».