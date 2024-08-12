بريطانيا تسجل الاثنين أعلى درجة حرارة هذا العام

سجلت بريطانيا، يوم الاثنين 12 أغسطس، أعلى درجة حرارة هذا العام، حيث وصلت الحرارة في مدينة كامبريدج إلى 34,8 درجة مئوية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) أن هيئة الأمن الصحي في البلاد أصدرت تحذيرا صحيا جراء ارتفاع الحرارة من الدرجة الصفراء بالنسبة لمناطق شرق وغرب "ميدلاندز" وشرق وجنوب شرق وجنوب غرب وشمال غرب انجلترا بالإضافة إلى العاصمة لندن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، بعد ظهر الاثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي أن "اليوم هو أكثر الأيام حرارة في عام 2024، حيث تم تسجيل 34,8 درجة في كامبريدج".

وأضافت الهيئة أن هذا العام "هو الـ11 منذ عام 1961 الذي يشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة مثل هذه"، مشيرة إلى أن "8 من هذه السنوات كانت منذ عام 2000 وستة منها خلال العقد الأخير".

في وقت سابق، ذكرت الشرطة في منطقة غرب "ميدلاندز" أنه تم انتشال طفل يبلغ من العمر عامين من أحد القنوات المائية في منطقة "ولفرهامبتون" أثناء موجة الطقس الحار بعد ظهر، الأحد، وأنه توفي في وقت لاحق في المستشفى.