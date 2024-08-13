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زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الأردن وسوريا

زلزال(موضوعية)
13 أغسطس 2024 08:20

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 4.8 درجة ضرب الأردن وسوريا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين وشعر به السكان في كلا البلدين وفي لبنان.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 5.46 درجة لكنه خفضها بعد دقائق.

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وقال مدير صحة حماة السورية ماهر يونس "الإصابات 25 حالة إصابة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة  نتيجة التدافع والخروج غير المنظم، وحوالي 25 نتيجة الهلع والتوتر النفسي".
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن مركز الزلزال شرق مدينة حماة.

وفي بلدة السلمية التي تبعد نحو 30 كيلومترا شرقي مدينة حماة، هرع السكان إلى الشوارع  بعدما أصابهم الخوف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن هزة ارتدادية بقوة 3.9 درجة حدثت بعد أقل من ساعة من وقوع الزلزال الأول.

المصدر: وكالات
زلزال
الأردن
سوريا
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