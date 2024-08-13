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الدفاعات الأوكرانية تسقط 30 طائرة مسيرة

قصف على منطقة في أوكرانيا(أرشيفية)
13 أغسطس 2024 10:19

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام صاروخين و38 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق فورونيج وبريمورسك-أختارسك وكورسك.

وقال أوليشوك، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "قوات الدفاع الأوكرانية اعترضت 30 طائرة من أصل 38 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا صباح اليوم الثلاثاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

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وقال أوليشوك "نتيجة لجهود الدفاع الجوي، اعترضت مجموعات الإطفاء المتنقلة ووحدات الطيران والصواريخ المضادة للطائرات ومشغلو الحرب الإلكترونية 30 طائرة مسيرة فوق مناطق ميكولايف وفينيتسا وسومي وكيروفوهراد وخيرسون وتشرنيهيف ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي".

المصدر: د ب أ
روسيا
طائرات مسيرة
أوكرانيا
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