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لا أثر للزلزال شمال سوريا على الأردن

زلزال
13 أغسطس 2024 10:43

قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال الذي تم تسجيله شمال سوريا يعد من الزلازل المحسوسة، ولكنه لا يشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم  عن سويدان قوله إن مركز الزلزال يعتبر بعيدا نسبيا عن المملكة، بواقع 345 كلم عن العاصمة عمان، غير أنه جرى الإحساس به في بعض المناطق في عمان وشمال المملكة دون تسجيل أي أثر له في الأردن.

وكان المركز الوطني للزلازل في سوريا أفاد بأن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق مدينة حماة ليل الاثنين ،وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

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وأكد قائد شرطة محافظة حماة اللواء حسين جمعة أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار في المحافظة جراء الهزة الأرضية.

وكانت مناطق شمال وغرب سوريا تعرصت لزلزال كبير في السادس من فبراير عام2022  راح ضحيتة آلاف القتلى والجرحى ودمار عشرات آلاف المنازل في مدينة حلب وريفها وحماة واللاذقية 

المصدر: وكالات
زلزال
الأردن
سوريا
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