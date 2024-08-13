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جهود للسيطرة على حريق ضخم قرب أثينا

جهود للسيطرة على حريق ضخم قرب أثينا
13 أغسطس 2024 21:18


أحرز عناصر الإطفاء اليونانيون تقدماً الثلاثاء، في مكافحة الحريق الضخم المشتعل في الضاحية الشمالية الشرقية لأثينا منذ ثلاثة أيام والذي أسفر عن مصرع امرأة وأرغم الآلاف على ترك منازلهم وأدى إلى تلويث الهواء في العاصمة.وقال كوستاس تسيغكاس رئيس اتحاد فرق الإطفاء في اليونان لتلفزيون إي آر تي صباح الثلاثاء «هناك تحسن على كل الجبهات».
لكن ناطقا باسم جهاز الإطفاء قال لوكالة فرانس برس «هناك جيوب من النيران على كل الجبهات».
وصباح الثلاثاء، عثر على جثة تعود إلى مولدافية في الستين من العمر في مصنع متفحم في خالاندري قرب أثينا، بحسب السلطات. وتلقى 66 شخصاً العلاج من إصابات متفرقة بينهم خمسة من عناصر الإطفاء، بحسب مصادر رسمية.
وأدت الرياح القوية إلى اتساع رقعة أسوأ حرائق الغابات في اليونان هذا العام والذي انتشر على مساحات جافة وأتى على 10 آلاف هكتار ودمر عدداً لا يحصى من المباني والمركبات.
وأرسلت عشرات تعليمات الإخلاء إلى سكان المنطقة، وفتحت العديد من الملاعب لاستقبال النازحين والحيوانات التي أنقذت من النيران.
وقال رئيس بلدية خالاندري سيموس روسوس لقناة «إي آر تي» العامة إنه رأى حوالي عشرة منازل دمرتها النيران. وأضاف «امتد الحريق على 50 كيلومتراً وغير اتجاهه 10 مرات».
كما أفاد رئيسا بلديتَي بينتيلي وفارنافاس حيث اندلع الحريق الأحد، بأن عشرات المنازل في منطقتَيهما دمّرت.
وبما أن معظم المصانع المحترقة تحتوي على مواد كيميائية سامة، أمرت وزارة العمل اليونانية بوقف موقت للأعمال التي تؤدي في الخارج في المنطقة.
ويغطي الدخان الكثيف معظم أنحاء العاصمة منذ يومين، وأفاد العلماء بتسجيل ارتفاع مقلق لجسيمات خطيرة في الجو خصوصاً ليل الأحد الاثنين.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الثلاثاء إن المنظمة «مستعدة للمساعدة في تلبية الحاجات الصحية العاجلة للمجتمعات المتضررة».
وأضاف على منصة إكس «نحن ندعو زعماء العالم إلى الوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالعمل المناخي، الآن».

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وتحولت النيران التي غذتها رياح قوية، إلى جبهة لهب بطول 30 كيلومتراً وارتفاع أكثر من 25 متراً في بعض الأماكن وفقا لقناة إي آر تي.
وقال المرصد الوطني اليوناني إن درجة الحرارة ستبلغ 38 درجة مئوية في أثينا الثلاثاء مع هبوب رياح سرعتها 39 كيلومتراً في الساعة.

 

المصدر: آ ف ب
حريق غابات
اليونان
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