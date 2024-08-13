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تحذيرات مع اقتراب العاصفة «إرنستو» من بورتوريكو

تحذيرات مع اقتراب العاصفة «إرنستو» من بورتوريكو
13 أغسطس 2024 22:47

تتّجه العاصفة الاستوائية إرنستو الثلاثاء نحو بورتوريكو، حيث أغلقت السلطات المدارس والمؤسسات التجارية بعد تحذير الأرصاد الجوية من إعصار محتمل.وفق المركز الوطني للأعاصير، تتّجه العاصفة غرباً نحو الجزيرة الأميركية مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 85 كلم في الساعة.
 ويُتوقّع أن تعبر العاصفة أجزاء من جزر الأنتيل الصغرى قبل أن تقترب من جزر فيرجن الأميركية والبريطانية وبورتوريكو مساء الثلاثاء.
 وحذّر المركز الوطني للأعاصير من أن العاصفة يمكن أن تتحول إلى إعصار في غضون 24 ساعة، مرجّحاً أن يحصل ذلك بعد عبورها شمال بورتوريكو.
 لكن المركز لفت إلى أن «خطر تحوّل العاصفة إلى إعصار قبل ذلك قائم».
تحسباً لذلك، صدرت تحذيرات من خطر هبوب إعصار في جزر فيرجن وفي جزيرتي كوليبرا وفيكيس الواقعتين قبالة بورتوريكو.
 وحشدت السلطات في بورتوريكو الحرس الوطني وعلّقت الدراسة في المؤسسات التعليمية الرسمية وأرسلت عمّال المؤسسات غير الأساسية إلى بيوتهم.
 وقال المركز الوطني للأعاصير، إن العاصفة إرنستو بعد عبورها شمال بورتوريكو «من المرجّح أن تزداد قوة».
ويقول علماء، إن التغيّر المناخي يؤدي على الأرجح دوراً في الاشتداد السريع للعواصف؛ لأن مياه المحيطات التي تزداد دفئاً توفر لها طاقة أكبر.
 ويحذّر علماء من أن مياه المحيط الأطلسي التي تسجل درجات حرارة أعلى من المعتاد يمكن أن تجعل موسم الأعاصير أكثر شدة.

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