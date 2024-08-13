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«النواب الليبي» يؤكد دور الاتحاد الأفريقي في المصالحة الوطنية

«النواب الليبي» يؤكد دور الاتحاد الأفريقي في المصالحة الوطنية
14 أغسطس 2024 01:01

طرابلس (وكالات)

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أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أهمية دور الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا، معرباً عن دعمه الكامل لجهود تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين كافة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق. 
جاء ذلك خلال لقاء صالح، أمس، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا والوفد الرسمي المرافق له من الاتحاد الأفريقي، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي. 
وقال بليحق، إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي تناول جهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية بالبلاد والتمهيد لعقد مؤتمر للمصالحة.

مجلس النواب الليبي
ليبيا
الاتحاد الأفريقي
عقيلة صالح
بنغازي
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