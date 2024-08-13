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الصومال.. مقتل 42 من «الشباب» بعمليات عسكرية

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
14 أغسطس 2024 01:01

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الصومال، أمس، مقتل 42 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية، وأسر 3، خلال عمليات عسكرية للجيش جنوبي ووسط البلاد.
وقالت وكالة أنباء الصومال الرسمية: «قتل ما لا يقل عن 32 من عناصر الشباب، وأُسر 3 آخرين، إثر عمليات عسكرية نفذتها وحدات من القوات المسلحة الصومالية، في إقليم جوبا السفلى جنوب البلاد»، مشيرة إلى أن الجيش صادر خلال عملياته معدات عسكرية كانت بحوزة حركة الشباب.
في السياق، قالت الوكالة إن 10 عناصر من حركة الشباب قتلوا خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي في ولاية غلمدغ وسط الصومال. وأوضحت أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة صهريج مياه وسيارة وأسلحة كانت بحوزة مقاتلي حركة الشباب.
وتخوض الحكومة منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وأفراد من الجيش والشرطة.
وتم طرد الحركة من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها ما زالت تنشط في مناطق ريفية واسعة.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
مقديشو
عمليات عسكرية
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