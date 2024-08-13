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العراق: ملتزمون بمنع أي عمل يعرض مستشاري «التحالف» للخطر

الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني (أرشيفية)
14 أغسطس 2024 01:02

هدى جاسم (بغداد)

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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التزام العراق بمنع أي عمل موجّه يؤدي إلى الإخلال بالأمن، فيما أكدت مصادر أمنية في محافظة الأنبار تعزيز القوات الأميركية وجودها في قاعدة «عين الأسد» تحسباً لأي استهداف.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن «السوداني، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، التزام العراق بمنع أي عمل موجّه يؤدي إلى الإخلال بالأمن، أو تعريض مستشاري التحالف الدولي لمحاربة (داعش) الموجودين في العراق لأي خطر»، مشدداً على استمرار التواصل بين الجانبين من أجل إنهاء مهامّ التحالف في العراق، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تصبّ في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار».
في السياق، أشارت مصادر إلى أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة «عين الأسد» عززت وجودها داخل وفي محيط القاعدة تحسباً لأي استهداف، فيما تم نشر الرادارات لكشف الصواريخ قبل سقوطها على القاعدة. وتعرضت قاعدة «عين الأسد» الجوية غربي محافظة الأنبار في الخامس من هذا الشهر والتي تضم قوات أميركية ومستشاري التحالف الدولي، إلى قصف بصاروخين.

العراق
رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني
أنتوني بلينكن
الولايات المتحدة
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