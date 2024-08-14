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الشرطة البريطانية: عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب تخطى الـ 1000

الشرطة البريطانية تتصدى للشغب
14 أغسطس 2024 09:13

اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من ألف شخص على خلفية أعمال شغب شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، وفق ما أعلنت السلطات.
وجاء في منشور لمجلس قادة الشرطة الوطنية على منصة إكس أن "القوات في جميع أنحاء البلاد اعتقلت إلى الآن أكثر من ألف شخص على خلفية الاضطرابات العنيفة الأخيرة".
ووُجّهت اتهامات إلى 575 شخصا على الأقل، مع مواصلة محاكم النظر في قضايا أشخاص متّهمين بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها عشرات البلدات والمدن في بريطانيا ومقاطعة إيرلندا الشمالية على خلفية مقتل ثلاث فتيات في عملية طعن في 29 يوليو.
ويسرّع القضاء البريطاني النظر في القضايا ويصدر أحكاما مشدّدة بعد أن هدأت الاضطرابات قبيل نهاية الأسبوع، وقد تعهّدت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.

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المصدر: وكالات
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