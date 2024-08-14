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اليونان تكافح حريق غابات قرب أثينا وتقيم الأضرار

منطقة غابات متفحمة بعد حريق غابات في قرية فارنافاس باليونان
14 أغسطس 2024 13:28

تواصل فرق الإطفاء اليوم الأربعاء، جهودها لإخماد ما تبقى من حريق غابات اندلع قرب أثينا وأودى بحياة امرأة وأتى على بنايات ومساحات من الغابات وأجبر الآلاف على النزوح من منازلهم.
وتمكنت فرق الإطفاء من احتواء معظم جبهات الحريق بعد ثلاثة أيام من اندلاعه لكن مسؤولين حذروا من مغبة التهاون مع الأمر.
وقال مسؤول في إدارة الإطفاء "الحريق لا يزال مستعرا ولم تتم السيطرة عليه بعد".
وبدأ مفتشون في تقييم  الأضرار جراء الحريق.
وعملت فرق إطفاء مؤلفة من المئات بدعم من 12 طائرة منذ يوم الأحد على إخماد الحريق الذي انتشر من غابة قبالة بلدة فارنافاس على بعد 35 كيلومترا تقريبا من أثينا إلى الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية.
وقال المرصد الوطني اليوناني إن الحريق ألحق أضرارا بحوالي 24710 فدادين من الأراضي. ولم يتم تحديد سبب اندلاعه بعد.
واليونان في حالة تأهب قصوى من الحرائق حتى يوم غد الخميس وسط توقعات ببلوغ الحرارة 40 درجة مئوية، مما يثير مخاوف من اندلاع مزيد من الحرائق.

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المصدر: وكالات
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