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احتواء 36 حريقاً في اليونان واستمرار حالة الطوارئ

احتواء 36 حريقاً في اليونان واستمرار حالة الطوارئ
14 أغسطس 2024 15:22

أعلنت السلطات اليونانية أن فرق الإطفاء نجحت خلال الساعات القليلة الماضية في احتواء 36 من بين 41 حريقا اندلعت في المناطق الريفية والغابات في جميع أنحاء اليونان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولكنها أكدت استمرار حالة الطوارئ القصوى حتى يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية اليوم أن الجهود مستمرة من أجل احتواء باقي الحرائق الخمس، وأن المئات من الرجال الإطفاء و199 مركبة، يشاركون حاليا في العملية، كما يتم إسقاط المياه على أماكن الحرائق بشكل دوري بواسطة 10 طائرات و10 مروحيات.

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وفي الوقت نفسه حذر مسؤولون يونانيون من أن الحرائق التي لم يتم السيطرة عليها بعد لا تزال تمثل خطرا، وأن البلاد ستستمر في حالة تأهب قصوى حتى يوم غد الخميس وسط توقعات ببلوغ الحرارة 40 درجة مئوية، ما يثير مخاوف من اندلاع مزيد من الحرائق.

وكانت الحرائق أودت بحياة امرأة وأتت على بنايات ومساحات من الغابات، وأجبرت الآلاف على النزوح من منازلهم.

 

المصدر: وام
حرائق الغابات
اليونان
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