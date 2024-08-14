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منظمات أممية تصدر بياناً بشأن مخاطر أنفلونزا الطيور

منظمات أممية تصدر بياناً بشأن مخاطر أنفلونزا الطيور
14 أغسطس 2024 17:58

 أكدت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في بيان مشترك، أن المعلومات المتاحة في الوقت الحاضر تشير إلى أن المخاطر الصحية العامة الناجمة عن فيروسات الإنفلونزا من النوع «إتش 5 إن 1» المعروفة باسم أنفلونزا الطيور البشرية منخفضة.

وأضاف البيان، الذي صدر اليوم في جنيف، أن خطر الإصابة بالعدوى للأشخاص المعرضين مهنيا منخفض إلى متوسط ​​حسب تدابير التخفيف من المخاطر المعمول بها.

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ولفت إلى أن انتقال العدوى بين الحيوانات لا يزال مستمراً وأنه تم الإبلاغ حتى الآن عن عدد محدود من الإصابات البشرية.

وقال البيان، إنه على الرغم من أن المزيد من الإصابات البشرية المرتبطة بالتعرض للحيوانات المصابة أو البيئات الملوثة من المرجح أن تستمر في الحدوث إلا أن التأثير الإجمالي لهذه الإصابات على الصحة العامة على المستوى العالمي ضئيل.

المصدر: وام
منظمة الصحة العالمية
إنفلونزا الطيور
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