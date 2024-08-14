اصطدام طائرتين مقاتلتين شمال شرق فرنسا

قالت السلطات المدنية والعسكرية إن طائرتين مقاتلتين من طراز رافال اصطدمتا في الجو قبل سقوطهما على الأرض وتحطمهما في شمال شرق فرنسا اليوم الأربعاء.. وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور على منصة إكس، إن أحد الطيارين تم العثور عليه سالماً.

وأبلغت القوات الجوية الفرنسية صحيفة لوموند أن طيارين كانا في طائرة وواحد في الأخرى، وأن الطيار الذي كان بمفرده هو الذي تم العثور عليه، ويجري البحث عن طاقم الطائرة الأخرى.

ووقع الحادث في كولومبي ليه بيل، وهي بلدة في شمال شرق فرنسا، وفقا لسلطات البلدة. وقال ليكورنو إن الطائرتين كانتا من سرب رافال الانتقالي 4/3 آكيتاين المتمركز في قاعدة سان ديزييه الجوية.

وقالت القوات الجوية في بيان لها إن المهمة الرئيسية للسرب هي تدريب طيارين وملاحين للجيش الفرنسي.

ولم يقدم بيان القوات الجوية مزيداً من التفاصيل عن سبب تحطم الطائرتين.