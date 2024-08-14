الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اصطدام طائرتين مقاتلتين شمال شرق فرنسا

اصطدام طائرتين مقاتلتين شمال شرق فرنسا
14 أغسطس 2024 19:44

قالت السلطات المدنية والعسكرية إن طائرتين مقاتلتين من طراز رافال اصطدمتا في الجو قبل سقوطهما على الأرض وتحطمهما في شمال شرق فرنسا اليوم الأربعاء.. وقال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو في منشور على منصة إكس، إن أحد الطيارين تم العثور عليه سالماً.
 وأبلغت القوات الجوية الفرنسية صحيفة لوموند أن طيارين كانا في طائرة وواحد في الأخرى، وأن الطيار الذي كان بمفرده هو الذي تم العثور عليه، ويجري البحث عن طاقم الطائرة الأخرى. 
ووقع الحادث في كولومبي ليه بيل، وهي بلدة في شمال شرق فرنسا، وفقا لسلطات البلدة. وقال ليكورنو إن الطائرتين كانتا من سرب رافال الانتقالي 4/3 آكيتاين المتمركز في قاعدة سان ديزييه الجوية. 
وقالت القوات الجوية في بيان لها إن المهمة الرئيسية للسرب هي تدريب طيارين وملاحين للجيش الفرنسي. 
ولم يقدم بيان القوات الجوية مزيداً من التفاصيل عن سبب تحطم الطائرتين. 

أخبار ذات صلة
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
مقتل طيارين اثنين في فرنسا جراء حادث اصطدام في الجو
المصدر: د ب أ
تحطم طائرة
آخر الأخبار
فيروس جدري القردة
الأخبار العالمية
رصد أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة خارج أفريقيا
اليوم 20:07
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©