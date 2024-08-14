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باكستان.. مقتل 4 جنود و6 إرهابيين باشتباك مسلح بإقليم «بختونخوا»

عناصر من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
15 أغسطس 2024 01:06

إسلام آباد (وكالات)

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أعلن الجيش الباكستاني أمس، أن 6 مسلحين على الأقل و4 جنود بالجيش قتلوا في تبادل لإطلاق النار بإقليم «خيبر بختونخوا» شمال باكستان على الحدود مع أفغانستان. 
وذكر الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن تبادل إطلاق النار وقع في مقاطعة جنوب «وزيرستان» بإقليم «خيبر بختونخوا». 
وأكد الجناح الإعلامي عزم القوات الأمنية الباكستانية القضاء على خطر الإرهاب. 
وطوقت القوات الأمنية المنطقة التي تقع فيها نقطة التفتيش بين منطقتي «تيارزا» و«لادها» جنوب «وزيرستان» للبحث عن المسلحين الذين هاجموها بالأسلحة الثقيلة. 
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود من الجيش الباكستاني و4 مسلحين في تبادل لإطلاق النار في ثلاثة مواقع مختلفة بمقاطعة «خيبر» القبلية في إقليم «خيبر بختونخوا». 
ويأتي تبادل إطلاق النار في وقت شهدت باكستان تصاعداً في الهجمات الإرهابية لاسيما في إقليمي «خيبر بختونخوا» و«بلوشستان» المتاخمين لأفغانستان.

باكستان
الجيش الباكستاني
أفغانستان
خيبر بختونخواه
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