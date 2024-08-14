الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هاريس تستعين بـ«رجال أوباما» لدعم حملتها

كامالا هاريس (رويترز)
15 أغسطس 2024 01:07

أحمد عاطف (واشنطن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
7 ملايين دولار لأميركي سُجن 48 عاماً بالخطأ
بايدن وهاريس يعلنان عن خفض «تاريخي» لأسعار بعض الأدوية

قررت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس الاستعانة بمجموعة من المستشارين الجدد في حملتها الانتخابية لاستغلال الوقت القصير المتبقي قبل انطلاق سباق الانتخابات، حيث استبدلت المستشارين السابقين الموالين للرئيس بايدن بآخرين، بما في ذلك العديد من قادة حملات باراك أوباما الرئاسية.
ويأتي ديفيد بلوف كواحد من بين أبرز المستشارين الجدد، وهو استراتيجي أساسي في الحملتين الرئاسيتين لأوباما، وينضم إلى هاريس كمستشار كبير للاستراتيجية والتركيز على الولايات للفوز بالمجمع الانتخابي.
كما تستعين هاريس بالمستشارة ستيفاني كاتر نائبة مدير حملة إعادة انتخاب أوباما، والتي كانت تعمل في الأشهر الأخيرة مع هاريس، لتصبح المسؤولة الجديدة للاستراتيجية والرسائل، إضافة إلى ميتش ستيوارت استراتيجي تنظيم القواعد الشعبية وكان خلف انتصارات أوباما، وسيصبح المستشار الكبير للولايات المتأرجحة.
وضمن المستشارين الجدد أيضاً، ديفيد بيندر الذي قاد عمليات أبحاث الرأي العام لأوباما وعمل سابقاً مع هاريس وسيتوسع دوره في حملتها لقيادة عمليات أبحاث الرأي.
ويرفع الموظفون الجدد تقاريرهم إلى رئيسة الحملة جين أومالي ديلون، وهي مخضرمة أخرى في حملتي أوباما، وأدارت حملة بايدن في العام 2020 وبنت عمليته الانتخابية للعام 2024 من البيت الأبيض قبل أن تنتقل إلى ولاية ديلاوير هذا العام.
ويرى جون روسوماندو، الخبير السياسي الأميركي، أن تلك الخطوات تعكس ذكاءً كبيراً من الجانب الديمقراطي كون المستشارين السابقين ذوي خبرة كبيرة في التعامل مع أساليب دونالد ترامب الانتخابية كما بإمكانهم جمع مانحين مليارديرات مثل مارك زوكربيرغ لتقديم الدعم للحزب الديمقراطي.
وقال روسوماندو لـ«الاتحاد» إنه بعد تلك الخطوة يتوجب على ترامب تحسين أداء حملته كثيراً للتمكن من التفوق على تلك المجموعة الخبيرة، لأن المستشارين الجدد سيعالجون الفكرة العامة حول هاريس مثل قلة خبرتها وآرائها الراديكالية حول الحدود المفتوحة وعدم الاكتراث بقضايا، مثل التضخم التي تهم الأميركيين.
من جانبه، قال الخبير السياسي المقيم بأميركا، الدكتور شكري منصور، إن خطوة المستشارين الجدد تأتي لضخ مواهب مجربة وذات خبرة في حملة المرشحة الديمقراطية، لإعادة تقديم هاريس للناخبين وتعزيز القدرات التشغيلية لحملتها، كما يمكن وصف الخطوة باستراتيجية توحيد الدعم داخل الحزب الديمقراطي، بالاعتماد على خبرتهم وشبكاتهم.
واعتبر منصور في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك سلبيات محتملة لحملة هاريس، وهي الاعتماد بشكل مفرط على إرث أوباما وهذا قد يترجمه الكثيرون افتقاراً لرؤيتها وقيادتها الخاصة، وحينها ستكون نقطة قوة وتفوق لحملة ترامب الذي يجيد استغلال نقاط ضعف منافسيه.
وأوضح أن «عودة مستشاري أوباما قد يكون مملاً بالنسبة للناخبين، وقد يتم تصويره من قبل حملة ترامب بأنه عودة إلى سياسات الماضي وجذب فئات كبيرة من الشباب ممن يحبون قاعدة التغيير ووجهات النظر الجديدة والأفكار المبتكرة».

سباق الرئاسة الأميركية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
دونالد ترامب
البيت الأبيض
انتخابات الرئاسة الأميركية
السباق الرئاسي الأميركي
ترامب
الانتخابات الأميركية
آخر الأخبار
فيروس جدري القردة
الأخبار العالمية
رصد أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة خارج أفريقيا
اليوم 20:07
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©