إحباط مخطط إرهابي في الجزائر

الجزائر (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، توقيف21 شخصاً ينتمون إلى «تنظيم إرهابي»، وضبط كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت في سيارة استقدمت من خارج البلاد على متن باخرة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: «قامت قوات الأمن يوم 4 أغسطس 2024، بميناء بجاية (شرق)، بتوقيف إرهابي رفقة زوجته، وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة كانت مخبأة بإحكام داخل مركبته التي قصد إدخالها إلى البلاد بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن الرجل قدم من ميناء مرسيليا في فرنسا.

كما قامت قوات الأمن بتوقيف 19 عنصراً آخرين من هذه الشبكة الإرهابية، وحجز كمية أخرى من السلاح كانت بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية، بحسب البيان.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن النيابة العامة أن مجموع الأسلحة التي تم ضبطها بلغ 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات، ومقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.

وأضافت أن النيابة أمرت بسجن المتهمين الموقوفين بتهم الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية، وجناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها من دون رخصة.