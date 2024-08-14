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المتحدثة باسم الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: أطفال غزة يعيشون في رعب وأزمات صحية حادة

الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
15 أغسطس 2024 01:06

عبدالله أبوضيف (رفح)

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كشفت مارجريت هاريس، المتحدثة الدولية باسم منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون أزمة صحية كبيرة بسبب استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي والتكدس، والنزوح المستمر ونقص التغذية وعدم القدرة على النوم بسبب الرعب الذي يواجهونه.
وقالت هاريس لـ«الاتحاد» إن الأمراض المعدية تتفشى بشكل كبير بين السكان بما في ذلك التي تسبب الإسهال والتهابات الحلق والرئة والجلد، فيما يعتبر نقص الغذاء تحدياً خطيراً يؤثر على صحة وحياة الأطفال.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة الصحية في غزة، مشددةً على ضرورة التوصل إلى هدنة والوصول غير المقيد إلى جميع سكان غزة من قبل شركاء الصحة والمساعدات الإنسانية لتوسيع نطاق التدخلات في مجال الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.
وأوضحت هاريس أنه تم تسجيل نحو مليون حالة من حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة و577 ألف حالة إسهال و103385 حالة قمل وجرب و77958 حالة طفح جلدي و10038 حالة التهاب الجلد و11214 حالة جدري الماء و107000 حالة «متلازمة اليرقان الحاد» التي يُشتبه في أنها «التهاب الكبد أ»، كما تم تسجيل حالات مشتبه بها من التهاب السحايا و«النكاف».
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإنه تم تسجيل حالات من الإصابة بالعدوى في مواقع الجراحة بسبب غياب وسائل التحكم في العدوى وتردي الصرف الصحي ونقص المواد الصحية في المنشآت الصحية.
وحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن أوامر الإخلاء المتكررة والاعتداءات المستمرة يزيد من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة لعدم قدرتهم على تلقي الرعاية اللازمة.
ودعت هاريس شركاء المنظمة لدعم جهود القضاء على شلل الأطفال من خلال ضمان تطعيم جميع الأطفال ضد المرض في أي فرصة متاحة.

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