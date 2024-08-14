الدوحة تستضيف اليوم مفاوضات حول هدنة في غزة

حسن الورفلي (القاهرة، الدوحة)

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الخميس، جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة أميركية إسرائيلية، وسط غموض بشأن موقف «حماس» من نتائجها في ظل إعلان الحركة رفضها المشاركة وتمسكها بالمقترح الأخير للرئيس الأميركي جو بايدن، يوليو الماضي.

وقال مسؤولون في حماس بتصريحات صحفية أمس، إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها لن ترسل وفداً إلى المفاوضات، وحثتهم على البحث في آلية تطبيق الورقة الأخيرة التي توافقت عليها معهم في الثاني من يوليو الماضي.

وأفاد مسؤول في الحركة: «الشروط الجديدة التي قدمها بنيامين نتنياهو غير مقبولة، ونحن قدمنا أقصى ما لدينا عندما وافقنا على الورقة الأخيرة، وأي مرونة أخرى تتحول إلى استسلام».

في المقابل، أعلن مكتب نتنياهو مغادرة وفد إسرائيلي لحضور مفاوضات غزة في الدوحة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد يضم كلاً من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» ديفيد برنياع ورئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» رونين بار ومسؤول ملف الأسرى الجنرال نيتسان ألون.

ومن المقرر أن يسافر مبعوث البيت الأبيض الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الوضع على الحدود قبل الانضمام إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز في الدوحة.

وفي مايو الماضي، طرح بايدن خطة لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، وتحاول الولايات المتحدة والوسيطان مصر وقطر منذ ذلك الحين التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع.

إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة الكشف عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، خلال جولة المفاوضات في الدوحة، تمثل ما يوصف بأنه «محاولة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن تمارس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاً كبيرة على جميع الأطراف للموافقة على الإطار المقترح على الفور، على الرغم من أن البيت الأبيض والوسطاء يستعدون لاحتمال فشلها.