العاصفة إرنستو تتحول إلى إعصار وتبتعد عن بورتوريكو

أعلن مركز الأعاصير الأميركي أن العاصفة الاستوائية إرنستو اشتدت قوتها وتحولت إلى إعصار الأربعاء فيما تستمر في الابتعاد عن بورتوريكو حيث تساقطت أمطار غزيرة.وقال المركز في أحدث نشراته إن العاصفة اشتدت صباحاً لتتحول إلى إعصار من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

في بورتوريكو حرمت العاصفة أكثر من 600 ألف منزل من الكهرباء، حسبما أعلنت شركة لوما إنيرجي الخاصة التي تدير الشبكة على الجزيرة.

وتواجه شبكة الكهرباء في بورتوريكو أعطالاً متكررة منذ ضربها الإعصار ماريا من الفئة الرابعة عام 2017.

وفاض نهر كانوفاناس في شمال شرق الجزيرة، بحسب قناة تيليموندو. وبحسب المركز الوطني للأعاصير فإن هطول الأمطار الغزيرة مستمر مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات.

وقد تشهد جزر فيرجن (العذراء) القريبة «فيضانات كبيرة» وفقا للمركز.

وتتجه إرنستو شمالا إلى المحيط الأطلسي الأربعاء على أن تقترب من جزر برمودا الجمعة أو السبت.