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اليابان تلغي رحلات جوية وبرية مع اقتراب إعصار "أمبيل"

لافتة رقمية تنبه الركاب بالتأخيرات المحتملة في شمال اليابان
15 أغسطس 2024 09:54

اقترب الإعصار أمبيل من العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، ما دفع شركات الطيران إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وأدى لتعليق بعض عمليات السكك الحديدية في موسم ذروة السفر في الصيف.
وكان الإعصار، الذي صنفته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأنه "قوي"، على بعد نحو 690 كيلومترا قبالة ساحل اليابان على المحيط الهادي في الساعة التاسعة صباحا (0000 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس)، متجها نحو طوكيو والمناطق المحيطة بها. وهناك تصنيفان أعلى للأعاصير لدى الوكالة هما "قوي جدا" و"عنيف".
ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية، فإن الإعصار مصحوب برياح تبلغ سرعتها 35 مترا في الثانية، مع هبات قصوى تبلغ سرعتها القصوى إلى 50 مترا في الثانية.
وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي "مع اقتراب هذا الإعصار، نحث السكان على توخي الحذر الشديد من العواصف والأمواج العالية والأمطار الغزيرة".
وذكرت الخطوط الجوية اليابانية أنها تخطط لإلغاء 191 رحلة داخلية و26 رحلة دولية، العديد منها تغادر أو تصل إلى مطار هانيدا في طوكيو، غدا الجمعة.
وقالت شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية إنها ستلغي جميع خدمات قطارات شينكانسن فائقة السرعة بين طوكيو ومدينة ناجويا الصناعية غدا.

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المصدر: وكالات
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