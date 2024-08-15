الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن وهاريس يتوجهان إلى ميريلاند في مهمّة انتخابية

نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية الديموقراطية كامالا هاريس تلوح للجمهور خلال حدث انتخابي
15 أغسطس 2024 11:36

يقوم جو بايدن وكامالا هاريس المرشّحة عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، بمهمّة انتخابية، اليوم الخميس، خلال رحلة مخصّصة للتحدّث عن الاقتصاد.
ومنذ انسحاب بايدن (81 عاماً) من السباق الرئاسي في 21 يوليو، ظهر الرئيس ونائبته معاً علناً في الثاني من أغسطس أثناء استقبال السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا.
ويتوجّهان هذه المرة إلى ميريلاند قرب واشنطن لإلقاء خطابات مخصّصة للقوة الشرائية التي تعدّ أحد المحاور الرئيسية لسياسة جو بايدن الاقتصادية.
وهذه المرّة الأولى التي يشارك فيها جو بايدن وكامالا هاريس معاً في الحملة الانتخابية، على الرغم من أنّهما يقومان برحلة في إطار مهامهما الرسمية وليست تجمّعاً أو مناسبة لجمع تبرّعات.

 

أخبار ذات صلة
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
استطلاع: هاريس تتفوق على ترامب في «الولايات المتأرجحة»
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
كامالا هاريس
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©