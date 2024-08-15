بايدن وهاريس يتوجهان إلى ميريلاند في مهمّة انتخابية

يقوم جو بايدن وكامالا هاريس المرشّحة عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، بمهمّة انتخابية، اليوم الخميس، خلال رحلة مخصّصة للتحدّث عن الاقتصاد.

ومنذ انسحاب بايدن (81 عاماً) من السباق الرئاسي في 21 يوليو، ظهر الرئيس ونائبته معاً علناً في الثاني من أغسطس أثناء استقبال السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا.

ويتوجّهان هذه المرة إلى ميريلاند قرب واشنطن لإلقاء خطابات مخصّصة للقوة الشرائية التي تعدّ أحد المحاور الرئيسية لسياسة جو بايدن الاقتصادية.

وهذه المرّة الأولى التي يشارك فيها جو بايدن وكامالا هاريس معاً في الحملة الانتخابية، على الرغم من أنّهما يقومان برحلة في إطار مهامهما الرسمية وليست تجمّعاً أو مناسبة لجمع تبرّعات.



