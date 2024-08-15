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وفاة 52 شخصاً جراء فيضانات غرب النيجر

فيضانات في النيجر (أرشيفية)
15 أغسطس 2024 12:25

 لقي ما لا يقل عن 52 شخصاً في النيجر حتفهم غرقاً، جراء حادث تعرضت له حافلتي نقل عام في مجرى مائي غرب النيجر.

وقالت وسائل إعلام في النيجر، أمس الأربعاء، إن الحادث وقع في منطقة تاهوا (غرب) على بعد 70 كيلومترا من المدينة التي تحمل الاسم ذاته، على الطريق الرابط بينها وبين منطقة تيليا، مشيرة إلى أن مركبتين تقلّان العديد من الركاب إلى السوق في مدينة تلمسيس علقتا في مجرى مائي قبل أن يجرفهما تيار قوي.

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وتشهد النيجر موجة من الفيضانات منذ يونيو الماضي، وتسبّبت الفيضانات الناجمة عن موسم الأمطار في مقتل 94 شخصاً على الأقل وتضرر أكثر من 137 ألف شخص في السابع من أغسطس الجاري.

 

المصدر: وكالات
النيجر
نيامي
فيضانات
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