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مقتل طيارين اثنين في فرنسا جراء حادث اصطدام في الجو

مقتل طيارين اثنين في فرنسا جراء حادث اصطدام في الجو
15 أغسطس 2024 14:37

 أعلن سلاح الجو الفرنسي عبر منصة إكس أن طيارين اثنين توفيا إثر اصطدام طائراتيهما العسكريتين في الجو بشرق فرنسا. وأفاد المنشور الذي نشر أمس الأربعاء، بأن الطائرتين المقاتلتين وهما من طراز رافال كانتا في طريق العودة من مهمة في ألمانيا عند اصطدامهما بالقرب من كولومبي ليه بيل، القريبة من مدينة نانسي.
 وأضاف المنشور أن طياراً ثالثاً قفز من الطائرة سالماً وجرى العثور عليه سريعاً دون أن يلحق به أذى. 
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازي البلاد لأسر الطيارين. وكانت الطائرتان متمركزتين في شرق سانت ديزيه بشرق فرنسا. ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بسبب الحادث. 
وأبلغ سلاح الجو الفرنسي صحيفة لوموند أن طيارين كانا في طائرة وطياراً واحداً في الأخرى، وأن الطيار الذي كان بمفرده هو الذي تم العثور عليه. 

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