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نشطاء البيئة يعطّلون حركة الملاحة في مطارين في ألمانيا

نشطاء البيئة يعطّلون حركة الملاحة في مطارين في ألمانيا
15 أغسطس 2024 16:37

 دخل نشطاء في مجال المناخ من حركة «الجيل الأخير» أربعة مطارات ألمانية صباح الخميس، ما أدّى إلى تعليق حركة الملاحة في اثنين منها وهما كولونيا/بون ونورمبرغ، قبل أن توقفهم الشرطة.
وقالت المجموعة في بيان «تظاهر أعضاء في +الجيل الأخير+ صباح الخميس في أربعة مطارات ألمانية: برلين وكولونيا/بون ونورمبرغ وشتوتغارت. دخل ثمانية أشخاص في المجمل على مدارج الساعة الخامسة صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا) وتشبثوا بالإسفلت».
وفي كلّ مطار من المطارات الأربعة، عرض ناشطون يرتدون سترات برتقالية لافتات كُتب عليها «النفط يقتل» من بين أمور أخرى.
غير أنّهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى منصّة الإقلاع والوصول.
مع ذلك، تمّ تعليق الحركة الجوية في مطاري كولونيا/بون ونورمبرغ بسبب عمليات الشرطة المستمرّة، حسبما أفاد مشغّلو المطارين الذين أشاروا في وقت لاحق إلى استئناف الملاحة الجوية بعدما اعتقلت الشرطة النشطاء.
وفي برلين وشتوتغارت، سارعت الشرطة إلى طرد الأشخاص الذين دخلوا إلى المدرج ولم تتأثّر عمليات الطيران، حسبما أفادت مصادر في الشرطة والمطار وكالة فرانس برس.
ودعا النشطاء عبر هذه التظاهرة إلى التوقيع على اتفاق عالمي للتخلّص التدريجي من الوقود الأحفوري.

 

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