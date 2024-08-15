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أوكرانيا تعلن أسر مجموعة من الجنود الروس

جنود أوكرانيون
15 أغسطس 2024 17:24

قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الخاصة أسرت مجموعة تزيد على مئة جندي روسي، أمس الأربعاء، في أثناء توغل عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية غرب البلاد.
وأضاف المصدر أن المجموعة المكونة من 102 جندي من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الروسي 488 ووحدة (أخمات) التابعة له هي أكبر مجموعة من الجنود قع تحت الأسر دفعة واحدة منذ بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
وتابع قائلا "استولت (القوات الأوكرانية) على مركز قيادة رئيسي محصن بالخرسانة وواسع النطاق من جميع الجوانب، مع اتصالات تحت الأرض وثكنات للأفراد، ومطبخ، وسلاح وحتى حمام".
وشنت أوكرانيا هجومها المباغت على منطقة كورسك في السادس من أغسطس الجاري، وتقول إنها سيطرت حتى الآن على مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع في المنطقة.
وأظهرت صور، نشرها المصدر، عشرات الجنود الروس جالسين أو مستلقين على الأرض في البناية المحصنة بالخرسانة مع خوذاتهم وأسلحتهم بجوار الجدران.
وذكر المصدر أن الجنود الروس الأسرى ستتم مبادلتهم في نهاية المطاف مع أسرى أوكرانيين.
وقال دميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، هذا الأسبوع، إنه أجرى محادثات مع نظيره الروسي بشأن تبادل الأسرى.
وتتبادل أوكرانيا وروسيا الأسرى بصفة دورية. وكان آخر تبادل الشهر الماضي.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن كييف تمكنت من استعادة 3405 أسرى من روسيا منذ بدء الأزمة في فبراير 2022. 

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المصدر: رويترز
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تبادل الأسرى
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