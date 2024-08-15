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فرنسا: وقف إطلاق النار في غزة ضروري لاستقرار المنطقة

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي سيجورنيه
15 أغسطس 2024 18:39

شدّد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في بيروت، اليوم الخميس، على ضرورة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل ضمان السلام في المنطقة، على وقع انطلاق جولة جديدة من التفاوض تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بشأن هدنة.
وقال سيجورنيه إن بلاده "تدعم لبنان. وفي هذا السياق وفي إطار السلام في المنطقة، نأمل كذلك بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، معتبراً ذلك "عنصراً هاماً وضرورياً لضمان السلام في المنطقة".
تأتي زيارة سيجورنيه إلى بيروت في إطار "دعم الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل خفض التصعيد في المنطقة"، وفق ما أورد في تعليق على منصة "اكس" قبيل وصوله إلى بيروت.
وتزامنت الزيارة، التي التقى خلالها مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، مع انطلاق جولة جديدة من التفاوض إزاء هدنة في قطاع غزة بوساطة قطرية وأميركية ومصرية.
جاءت تصريحات سيجورنيه بعد تأكيد المبعوث الأميركي آموس هوكستين من بيروت، أمس الأربعاء، أنه "لم يتبقَ وقت لإضاعته ولا أعذار مقبولة من أي طرف لتأخير إضافي" إزاء التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

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المصدر: وكالات
ستيفان سيجورنيه
منطقة الشرق الأوسط
وقف إطلاق النار
قطاع غزة
غزة
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