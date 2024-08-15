تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي

اتّفق المرشحان الجمهوري والديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي هذا الأسبوع على المشاركة في مناظرة في الأول من أكتوبر المقبل، أي قبل شهر من موعد الانتخابات.

وقبل السيناتور جاي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري، صباح اليوم الخميس، دعوة أطلقتها شبكة "سي بي إس" لإجراء مناظرة مع تيم والز، المرشح للمنصب نفسه عن الحزب الديمقراطي.

كان والز وافق على المشاركة في هذه المناظرة المتلفزة في اليوم السابق.

وانقلبت الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر رأسا على عقب، بعد انسحاب جو بايدن، قبل ثلاثة أسابيع، لصالح نائبته كامالا هاريس.

وستواجه المرشحة الديموقراطية الجديدة للبيت الأبيض، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في مناظرة مقررة في 10 سبتمبر المقبل.