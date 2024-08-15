الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: اتخاذ إجراءات للدفاع عن الحدود بعد توغل أوكراني

آليات عسكرية للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
15 أغسطس 2024 20:25

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها ستعزز دفاعاتها الحدودية وتحسن القيادة والسيطرة وترسل قوات إضافية بعد نحو عشرة أيام من شن أوكرانيا توغلا داخل أراض روسية.
وانكشفت تفاصيل التوغل المباغت داخل روسيا في السادس من أغسطس الجاري عندما اقتحم آلاف من أفراد القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا.
وأوضح أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي أن هيئة الأركان العامة أعدت سلسلة من إجراءات الدفاع عن المناطق الحدودية الروسية في كورسك وبريانسك وبيلغورود، التي تغطي مساحة بحجم دولة البرتغال.
وقال بيلوسوف لكبار الجنرالات والمسؤولين من منطقة بيلغورود "أولا وقبل كل شيء، نود تحسين فاعلية نظام القيادة والسيطرة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".
وأضاف بيلوسوف، الذي عين وزيرا للدفاع في مايو الماضي، إن روسيا "تخصص قوات وأموالا إضافية" لضمان سلامة وحرمة الأراضي الروسية.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تعلن التقدم في روسيا.. وموسكو تعزز دفاعاتها الحدودية
روسيا تواصل الضغط في الشرق الأوكراني
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
  • أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي يترأس اجتماعا لقادة الجيش
    أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي يترأس اجتماعا لقادة الجيش

ويقول الجانبان الروسي والأوكراني إنهما يحرزان تقدما في منطقة كورسك التي قالت كييف إنها سيطرت على ما لا يقل عن 450 كيلومترا منها.
وقالت روسيا إنها استعادت السيطرة على منطقة "كروبيتس" السكنية في كورسك.
وقال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن بلاده تقدمت 1.5 كيلومتر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأقامت مكتبا عسكريا لضمان النظام.
وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن أوكرانيا تمكنت من أسر أكثر من مئة جندي روسي. وفي سياق منفصل، قال وزير أوكراني إن كييف تعمل على إنشاء منطقة عازلة لحماية سكانها من أي هجوم.

المصدر: رويترز
روسيا
وزارة الدفاع
كورسك
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©