روسيا: اتخاذ إجراءات للدفاع عن الحدود بعد توغل أوكراني

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها ستعزز دفاعاتها الحدودية وتحسن القيادة والسيطرة وترسل قوات إضافية بعد نحو عشرة أيام من شن أوكرانيا توغلا داخل أراض روسية.

وانكشفت تفاصيل التوغل المباغت داخل روسيا في السادس من أغسطس الجاري عندما اقتحم آلاف من أفراد القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا.

وأوضح أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي أن هيئة الأركان العامة أعدت سلسلة من إجراءات الدفاع عن المناطق الحدودية الروسية في كورسك وبريانسك وبيلغورود، التي تغطي مساحة بحجم دولة البرتغال.

وقال بيلوسوف لكبار الجنرالات والمسؤولين من منطقة بيلغورود "أولا وقبل كل شيء، نود تحسين فاعلية نظام القيادة والسيطرة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".

وأضاف بيلوسوف، الذي عين وزيرا للدفاع في مايو الماضي، إن روسيا "تخصص قوات وأموالا إضافية" لضمان سلامة وحرمة الأراضي الروسية.

أندريه بيلوسوف وزير الدفاع الروسي يترأس اجتماعا لقادة الجيش

ويقول الجانبان الروسي والأوكراني إنهما يحرزان تقدما في منطقة كورسك التي قالت كييف إنها سيطرت على ما لا يقل عن 450 كيلومترا منها.

وقالت روسيا إنها استعادت السيطرة على منطقة "كروبيتس" السكنية في كورسك.

وقال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية إن بلاده تقدمت 1.5 كيلومتر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأقامت مكتبا عسكريا لضمان النظام.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن أوكرانيا تمكنت من أسر أكثر من مئة جندي روسي. وفي سياق منفصل، قال وزير أوكراني إن كييف تعمل على إنشاء منطقة عازلة لحماية سكانها من أي هجوم.