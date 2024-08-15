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تخصيص نصف مليار دولار لتوفير لقاح ضد جدري القردة

جرعات من لقاح ضد جدري القردة
15 أغسطس 2024 23:30

تخصيص نصف مليار دولار لتوفير لقاح ضد جدري القردة
قالت سانيا نيشتار الرئيسة التنفيذية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) إن التحالف لديه ما يصل إلى 500 مليون دولار أميركي لينفقها على توفير لقاحات لدول تشهد بؤر تفش لجدري القردة في أفريقيا.
ويساعد تحالف "جافي" الدول، التي تفتقر إلى الموارد، في توفير وشراء لقاحات للوقاية من أمراض معدية يصاب بها الأطفال في العادة مثل الحصبة لكن التحالف وسع نطاق جهوده منذ جائحة كوفيد-19.
والأموال متاحة في صندوق التحالف "للاستجابة الأولية" الذي تأسس بعد تأخر منظمات معنية بالصحة العالمية مثل جافي في شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة من تفشي كوفيد على عكس دول ذات دخل مرتفع.
ويمكن اللجوء للأموال المتاحة في ذلك الصندوق للتحرك لمكافحة حالات الطوارئ الصحية، وهو تصنيف أعلنته منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن جدري القردة هذا الأسبوع.
وأغلب الأموال المتبقية تبرعت بها حكومات وجهات ممولة للصحة العالمية للمساعدة في مكافحة كوفيد-19.
وقالت نيشتار "الأموال المتاحة للقاحات جاهزة للتصرف فيها" لكن هناك عقبات لتذليلها بما يشمل الطلبات الرسمية للحصول على اللقاحات من الدول المتضررة إضافة إلى إقرار اللقاحات من منظمة الصحة العالمية.
وأضافت أن تحالف جافي في محادثات في مراحل مبكرة مع شركتين تنتجان لقاحين للوقاية من جدري القردة يستخدمان على نطاق واسع.

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المصدر: رويترز
لقاحات
لقاح
تحالف غافي
أمراض معدية
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