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روسيا تواصل الضغط في الشرق الأوكراني

جنود أوكرانيون على متن دبابة قرب الحدود مع روسيا
16 أغسطس 2024 00:24

أكد الجيش الروسي، الخميس، استعادة بلدة في منطقة كورسك الروسية والإبقاء على الضغوط جنوبا على جبهة دونباس.
في مواجهة الهجوم المباغت الذي شنته مجموعات عسكرية سريعة الحركة توغلت عبر الحدود، أعلن الجيش الروسي حشد تعزيزات، مؤكدا استعادة السيطرة على قرية "كروبيتس" في كورسك.
كذلك، أفاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف عن "تخصيص قوات ووسائل إضافية" لمنطقة بيلغورود المجاورة لكورسك، حيث يخيم وضع "متوتر للغاية"، بحسب حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.
وفي "سومي" من الجانب الأوكراني للحدود، شاهد صحافيون، الخميس، جنازة ستة عسكريين أوكرانيين قتلوا في كورسك.
والهجوم في كورسك هو أول اختراق كبير تحققه أوكرانيا منذ هجماتها المضادة في أواخر 2022.
وأعطى الهجوم دفعا جديدا للجيش الأوكراني في وقت يتراجع في منطقة دونيتسك (شرق) أمام قوات روسية أكبر عديدا وأفضل تسليحا.
كما تتواصل الضربات الروسية وأفادت السلطات الأوكرانية المحلية بمقتل خمسة مدنيين في قصف على مناطق دونيتسك وخاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب).

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المصدر: وكالات
روسيا
كورسك
أوكرانيا
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