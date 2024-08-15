الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

15 قتيلاً بهجمات إرهابية في النيجر

مؤيدون يهتفون لجنود من جيش النيجر في نيامي (أرشيفية)
16 أغسطس 2024 01:03

نيامي (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 52 شخصاً غرقاً غرب النيجر
وفاة 52 شخصاً جراء فيضانات غرب النيجر

أعلنت النيجر مقتل 15 مدنياً وإصابة عدد غير محدد مطلع الأسبوع في هجمات شنها إرهابيون واستهدفت قرى في منطقة تيلابيري غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وجاء في بيان للجيش النيجري: أنه «في منطقة ميهانا، ارتكبت عناصر إرهابية أعمال عنف شنيعة عدة ضد السكان المدنيين العزل، وجاءت الخسائر فادحة ومأسوية: قُتل 14 شخصاً وجرح كثر»، من دون الإشارة إلى أي تاريخ. 
كذلك أعلن الجيش مقتل مدني وجرح ثلاثة في المنطقة نفسها في اشتباك مع إرهابيين.
وكانت ميهانا من بين 6 مناطق مستهدفة في منطقة تيلابيري التي تقع على حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو ويلجأ اليها إرهابيون من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» للاحتماء.
ويستهدف الإرهابيون المدنيين في «ميهانا» بشكل متكرر، ما أدى إلى نزوح جماعي.
وفي منطقة تيلابيري أيضاً قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك بين وحدة استطلاع للجيش وإرهابيين بالقرب من بلدة شاتومان، وفق ما أعلن الجيش.
وأضاف الجيش أن «قوات الأمن ردت بفعالية، وتمكنت من تحييد عدد من الإرهابيين».
وتواجه نيامي أعمال عنف من جانب إرهابيي «بوكو حرام» وخصومهم في تنظيم «داعش».
وبحسب منظمة «اكليد» التي ترصد النزاعات، قتل الإرهابيون نحو 1500 مدني وجندي في النيجر خلال العام الماضي، مقارنة بـ650 العام الماضي حتى يوليو 2023.

النيجر
الهجمات الإرهابية
هجمات إرهابية
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©