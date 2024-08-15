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انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر

جزائريون يلوحون بعلم بلادهم خلال تجمع في العاصمة عام 2019 (أ ف ب)
16 أغسطس 2024 01:04

الجزائر (الاتحاد)

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انطلقت أمس حملة انتخابات الرئاسة المقررة في الجزائر في 7 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3 مرشحين.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، ورئيس حركة «مجتمع السلم» عبدالعالي حساني شريف، والأمين الوطني لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، سيبدؤون عرض برامجهم الانتخابية على الناخبين، على مدار 20 يوماً.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن «الهيئة جاهزة تماماً لتنظيم الانتخابات في إطار التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب».
ووفقاً للقوائم الانتخابية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين نحو 23 مليوناً و486 ألف ناخب داخل البلاد و865 ألفاً و490 ناخباً بالخارج.
ولفت شرفي إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتابع كل أحداث الانتخابات وفقاً للضوابط القانونية، وحرصاً على المساواة بين المرشحين.
وكشف عن تلقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 87 طلب اعتماد من الصحافة الأجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية، وجرى دراسة 50 طلباً من بينها، وقبول 27 طلباً.
وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراً يحدد ضوابط عمل وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والذي يشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصاً قانونياً، ووسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت.

الجزائر
الانتخابات الجزائرية
الانتخابات الرئاسية الجزائرية
الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون
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