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«الدولية للهجرة»: الوضع الإنساني في السودان وصل لمرحلة الانهيار

امرأة وطفلها في مخيم للنازحين بالقرب من الفاشر (رويترز)
16 أغسطس 2024 01:04

الخرطوم (الاتحاد)

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جهد استثنائي

أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة محمد رفعت، أن الوضع الإنساني في السودان وصل إلى مرحلة حرجة مع تجاوز عدد النازحين داخلياً 10.7 مليون شخص، ووجود 2.3 مليون لاجئ خارج البلاد.
وأوضح رفعت أن الفيضانات الأخيرة أثرت في أكثر من 73 ألف شخص، وأدت إلى عشرات الوفيات، وهناك عدة مدن معزولة بسبب انقطاع الطرق، مبيناً أن المنظمة تواجه صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات، ونقصاً في الموارد.
وأشار إلى أن الأطفال يشكلون 50 % من النازحين، ويعيشون في ظروف قاسية، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان.
ويقول المراقبون الدوليون إن نصف سكان السودان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في أنحاء إقليم دارفور، وإن المجاعة اجتاحت مخيم «زمزم» في ولاية شمال دارفور.
وأمس الأول، أعلنت السلطات المحلية في إقليم جبال النوبة ومنطقة الفونج الجديدة في ولاية النيل الأزرق شمال السودان، أن سكان المنطقتين يعانون من المجاعة.
وذكرت السلطات أن أكثر من 20 % من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، وأن أكثر من 30 % من الأطفال يعانون من سوء التغذية.

السودان
أزمة السودان
المنظمة الدولية للهجرة
منظمة الهجرة الدولية
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