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تحذيرات من تداعيات نقص الوقود والمواد الطبية على حياة المرضى في غزة

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (أرشيفية)
16 أغسطس 2024 01:03

غزة (الاتحاد)

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حذّر متحدث مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، محمد الشطلي، من تداعيات نقص الوقود والمستهلكات الطبية على حياة المرضى والجرحى.
وقال الشطلي، في تصريحات صحفية أمس: «نعاني نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والأكسجين والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، ما يؤثر في عمل أقسام وكوادر المستشفى، وبالتالي حياة المرضى والجرحى».
وتابع: «مستشفى العودة يعاني تحديات جمة كباقي المؤسسات الصحية والخدماتية العاملة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي».
وأوضح الشطلي أن «أبرز التحديات يكمن في ضعف القدرة الاستيعابية لقسم الاستقبال والطوارئ، الذي يحتوي 6 أسرّة فقط».
وشدد على أن هذا «لا يتناسب مع عدد المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، حيث يستقبل المستشفى يومياً نحو 500 مريض ومصاب».

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