تحذيرات من تداعيات نقص الوقود والمواد الطبية على حياة المرضى في غزة

غزة (الاتحاد)

حذّر متحدث مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، محمد الشطلي، من تداعيات نقص الوقود والمستهلكات الطبية على حياة المرضى والجرحى.

وقال الشطلي، في تصريحات صحفية أمس: «نعاني نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والأكسجين والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، ما يؤثر في عمل أقسام وكوادر المستشفى، وبالتالي حياة المرضى والجرحى».

وتابع: «مستشفى العودة يعاني تحديات جمة كباقي المؤسسات الصحية والخدماتية العاملة في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي».

وأوضح الشطلي أن «أبرز التحديات يكمن في ضعف القدرة الاستيعابية لقسم الاستقبال والطوارئ، الذي يحتوي 6 أسرّة فقط».

وشدد على أن هذا «لا يتناسب مع عدد المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة، حيث يستقبل المستشفى يومياً نحو 500 مريض ومصاب».