عباس يعلن عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة

رام الله (الاتحاد)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، عزمه التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أجل وقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في كلمة أمام البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء حكومته وكافة الأحزاب التركية.

وقال عباس: «أعلن أمامكم وأمام العالم أنني قررت التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة».

وتابع: «أدعو مجلس الأمن الدولي لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف».

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تحقيق السلام يتطلب من إسرائيل، الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الإبادة والقتل والتجويع في قطاع غزة، والانتهاكات اليومية في المسجد الأقصى، مؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة.