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طوكيو تترقب وصول إعصار «قوي جداً»

طوكيو تترقب وصول إعصار «قوي جداً»
16 أغسطس 2024 09:06

من المتوقع أن يضرب إعصار وصفه خبراء الأرصاد الجوية اليابانيون بأنه «قوي جدا» طوكيو والمناطق المحيطة بها الجمعة ما سيتسبب في إلغاء مئات الرحلات جوا وبالقطارات فضلاً عن انقطاعات في التيار الكهربائي.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار أمبيل كان في وقت باكر الجمعة موجوداً شرق جزيرة هاتشيجوجيما، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب طوكيو، مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 216 كلم/ساعة، وكان متجهاً شمالاً.
وحذرت السلطات من رياح قوية وأمطار غزيرة جداً وانهيارات أرضية محتملة، وحضت السكان على توخي الحذر الشديد.
وصباح الجمعة، انقطعت الكهرباء عن 1700 منزل في المحافظات المجاورة لطوكيو بسبب الإعصار، وفقاً للشركة المشغلة للمرافق.
وألغت شركة طيران ANA مئتين وثمانين رحلة داخلية مقررة الجمعة، ما أثر على أكثر من ستين ألف مسافر، بينما ألغت الخطوط الجوية اليابانية «جابان إيرلاينز» 281 رحلة داخلية و38 رحلة دولية، ما أثر على 49700 شخص.
ويأتي الإعصار فيما تحتفل اليابان بعطلة «أوبون» التي تستمر أسبوعاً ويعود خلالها ملايين الأشخاص لزيارة عائلاتهم، وبعد أيام على العاصفة الاستوائية ماريا التي أدت إلى هطول أمطار قياسية في أجزاء من الشمال.
ورفعت اليابان الخميس التحذير الذي أصدرته قبل أسبوع من احتمال وقوع «زلزال ضخم» قد يتسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح، وفق ما أعلن الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية.
ودفع التحذير من «الزلزال الضخم» آلاف اليابانيين إلى إلغاء العطلات وتخزين الضروريات.

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