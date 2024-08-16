إخلاء قرية غرب تركيا بسبب حرائق الغابات

ذكرت السلطات التركية أنه تم إخلاء قرية، بعد انتشار حريق غابات اندلع بالقرب من المركز السكني، في مدينة «إزمير»، ثالث أكبر مدينة في البلاد. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا، حتى الآن، حيث أن أكثر من ألف فرد يشاركون في جهود إخماد الحرائق، في حي «دوجانشاي» بمنطقة «بايراكلي»، على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال وسط إزمير، حسب ما قاله والي أزمير، سليمان ألبان للصحفيين. وأضاف والي إزمير أن الرياح القوية عرقلت جهود إخماد الحرائق، من الجو.

وكان عرفان اونال، عمدة بايراكلي، قد حث في وقت سابق اليوم الجمعة، السكان المحليين على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بإخلاء منازلهم في أقرب وقت ممكن«. وأضاف»لسوء الحظ وصل الحريق إلى مناطق سكنية، بسبب الرياح".

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في المنطقة إنه كانت هناك أعمدة من الدخان الكثيف، في سماء وسط مدينة إزمير. ولم يتضح أسباب الحريق على الفور. وتكافح تركيا موجة حر، خلال الصيف، مما تسبب في حرائق غابات بمختلف أنحاء البلاد.